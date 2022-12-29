В семи регионах проходят обыски у по делу Ильи Пономарева*

UPD:

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что Михаила Лобанова отпустили из ОВД с административным протоколом.

Михаил Лобанов сообщил в своем канале, что в полиции на него составили протокол о «неповиновении требованию сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП). Лобанов успел сказать, что при обыске его били по лицу и груди: на полу остались следы крови.



***

По информации РИА «Новости», визиты силовиков связаны с делом против экс-депутата Ильи Пономарева*: обыски проходят в семи регионах. «ОВД-Инфо»‎* сообщило, что в Москве силовики пришли к муниципальным депутатам Сергею Цукасову, Владимиру Залищаку и Михаилу Лобанову.

В квартире у Цукасова дома пожилая мама 88 лет. Силовики выбили дверь в тамбур, чтобы попасть к двери женщины. На помощь ей едет адвокат «ОВД-Инфо»‎*.

В Тюмени обыск прошел у журналиста 72.ru Артура Галиева. Он не знает, каким образом связан с Пономаревым*, у него изъяли старый ноутбук и телефон. «7*7»‎ также пишет, что главного редактора югорского издания 86.RU Никиту Кифорука задержали в Тюменской области и сняли с поезда. Силовики пришли к экс-координатору штаба Навального* в Удмуртии Резеде Абашевой.

Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* возбуждено дело о «фейках»‎ про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Те, у кого проходят обыски, якобы администрируют связанные с ним Telegram-каналы. Силовики также проверяют их связь с СБУ и иностранными спецслужбами.

Фото: Сергей Цукасов.

*Илью Пономарева и «ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.

*Штабы Навального российские власти считают «экстремистскими», их деятельность запрещена.