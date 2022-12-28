308-й день боев: главное

Украинский военный подтвердил смерть в Брянской области украинских диверсантов. Они, по его данным, подорвались на минах. ФСБ отчиталась на этой неделе, что в группе было четыре человека, все — граждане Украины. Как пишет «Настоящее время»‎*, убитые провели не одну успешную операцию на территории России. По словам бывшего командира партизанской ячейки на Донбассе Владимира Жемчугова, украинские власти не подтверждают атаки на территории России, поскольку это один из элементов «гибридной войны»‎. Он также оценил число подобных украинских групп на территории России в десятки: отдельно у СБУ, у разведки. Их главная задача — нанесение урона военной, логистической и коммуникационной инфраструктуре. Он добавил, что пожары в торговых центрах, на складах — Киев не интересуют и этим, скорее всего, занимаются российские партизанские ячейки. Их число будет расти.

ВВС со ссылкой на МВД Украины сообщило, что в стране разрушено 35 тыс. объектов. По словам замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина, было около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с 24 февраля, поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Это и газопроводы, и электростанции, и мосты. Только за последние сутки украинские полицейские получили информацию об обстреле 27 населенных пунктов.

Жены девятерых мобилизованных из Волгограда сообщили, что их мужья находятся в «тюрьме для отказников». Мобилизовали их 26 сентября. В ноябре они были в ДНР, а 20 декабря оказались в «тюрьме для отказников». Их бросили в неотапливаемом подвале без медпомощи, практически без еды. Командование угрожает им расправой. С весны для отказавшихся от участия в боях военных организовали в Донецкой и Луганской областях более 10 таких тюрем.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала сказал, что территории «присоединенных»‎ к России украинских регионов нужно полностью освободить. Как передает ТАСС, границы он определил как «их границы в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией». Признание этих территорий субъектами России он назвал неотъемлемой частью условий для дипломатических переговоров с Украиной.

«Президент неоднократно говорил о том, что мы не отвергаем предложения достигать дипломатических договоренностей. Условия, на которых мы готовы начать обсуждать эти договоренности, хорошо известны. И неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех регионов Российской Федерации»‎, — цитирует Лаврова ТАСС.

В Одессе снесут памятник Екатерине II. Как пишет ВВС, сейчас идет подготовка, памятник демонтируют в ближайшее время и передадут художественному музею. Еще в конце ноября за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову проголосовал исполнительный комитет Одесского городского совета. Поддержали это решение и горожане.

Разведка Британии сообщила, что в последние дни Россия укрепила свою линию обороны у Кременной в Луганской области. Этот город был уязвим с тех пор, как в октябре ВСУ продвинулись через Лиман на запад. Россия построила новые оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будет уделять первоочередное внимание удержанию линии обороны здесь. Этот район имеет важное материально-техническое значение для российских войск на донецком направлении и является важным городом в Луганской области, «освобождение» которой‎ Кремль называет одной из главных целей «спецоперации»‎.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказывают, что Кремль продолжит концентрировать свое недовольство на Западе и игнорировать Украину как суверенное государство. Продолжатся информационные операции, призванные заставить Запад пойти на уступки и оказать давление на Украину для переговоров. ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию боев в Украине, а вместо этого стремится к временному прекращению боевых действий, что позволило бы ему переоборудовать и пополнить свои вооруженные силы для дальнейших наступательных кампаний против Украины.

Для российской аудитории в Кремле все активнее вовлекают военных блогеров в свои информационные кампании. Они критикуют уехавших россиян, жалующихся на плохие условия в армии, отмечают, что в неудачах на фронтах виноваты, в основном, командиры на местах. Эти заявления согласуются с недавним признанием президентом России Владимиром Путиным и Министерством обороны России проблем с мобилизацией и обеспечением армии, которые, вероятно, направлены на подготовку российского общества к затяжной «спецоперации»‎.

Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивала ISW.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.