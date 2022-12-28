The Guardian: женщине из Херсона не отдают ребенка, отдыхавшего в Крыму

The Guardian рассказал историю семьи из Херсона. Украинка Надежда отправила своего 14-летнего сына на отдых в Крым в то время, когда Херсон еще был под российским контролем. До сих пор ей не вернули ребенка.

В конце ноября мальчик прислал матери несколько голосовых сообщений от своего руководителя. Он говорил, что ребенка не пустят обратно в Херсон из-за его проукраинских взглядов.

«Я не знаю, кто теперь будет с тобой разбираться, но ты не вернешься в Херсон, это 100%. Можешь сказать спасибо маме за это», — говорил руководитель лагеря.

Руководителю лагеря также не понравилась аватарка ребенка в Telegram: на фото на заднем плане был изображен украинский герб. Помимо этого, его мать сказала, что хочет, чтобы ее сын вернулся в Украину, а это означает, что она не считает Херсон частью России.



Надежда отправила сына на отдых, не думая, что это как-то показывает ее пророссийские взгляды. Сын уехал из Херсона 4 октября. После того как российские войска покинули город, пребывание в лагере неоднократно продлевали: сначала из-за безопасности, а потом из-за того, что город «оккупирован» Украиной.