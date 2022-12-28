Госсекретарь США заявил, что попытки вернуть в страну Пола Уилана продолжатся

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертую годовщину задержания в России бывшего морпеха Пола Уилана заявил, что Вашингтон продолжит попытки вернуть заключенного на родину. 8 декабря состоялся обмен заключенным между США и Россией, однако летом обсуждался обмен двух заключенных на двух. В итоге поменяли только баскетболистку Бритни Грайнер на торговца оружием Виктора Бута.

Блинкен назвал заключение Уилана неприемлемым.

«Российские власти подвергли его тайному суду и приговорили к 16 годам колонии строгого режима на основании секретных доказательств. Его содержание под стражей остается неприемлемым, и мы продолжаем настаивать на его немедленном освобождении при каждой возможности. Я полон решимости вернуть домой Пола и всех американских заложников и неправомерно задержанных по всему миру. Как президент сказал семье Уиланов, наши усилия по освобождению Пола не прекратятся, пока он не вернется домой к своей семье»‎, — опубликовано в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента.

Обмен заключенными между Россией и США состоялся 8 декабря: баскетболистку Бритни Грайнер обменяли на торговца оружием Виктора Бута. В Вашингтоне сообщали, что Грайнер первым делом посетит медучреждение, после возвращения из российской колонии. Виктор Бут по приезду вступил в ЛДПР и съездил на Донбасс.