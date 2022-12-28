В Москве состоялись переговоры России, Турции и Сирии

В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны России Сергея Шойгу, Сирии Али Махмуда Аббаса и Турции Хулуси Акара. Об этом сообщили в российском министерстве. Помимо них в переговорах участвовали главы разведывательных служб.

Стороны обсудили «пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев»‎, а также возможности для борьбы с экстремистскими группировками в Сирии.

«По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом»‎, — рассказали в Минобороны.

РБК со ссылкой на турецкое министерство сообщила, что в трехсторонней встрече участвовали в том числе главы разведывательных служб.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал президенту России Владимиру Путину провести переговоры 15 декабря. Перед президентской встречей, по мнению Эрдогана, должны были собраться главы разведслужб и министры обороны.





