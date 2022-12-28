Галлямов: Пригожин публично унизил Медведева

Политолог Аббас Галлямов обратил внимание на то, что создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин публично унизил Дмитрия Медведева. Он назвал его прогнозы на 2023 год «эротическими фантазиями»‎.

Пресс-служба Пригожина опубликовала ответ создателя ЧВК на запрос редакции РИА ТВОИ Новости о прогнозах Дмитрия Медведева на 2023 год. Медведев предполагал, что в 2023 году возродится Четвертый рейх, ЕС распадется, а в США будет президент Илон Маск.

«Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет», — сказал Пригожин.

Политолог Аббас Галлямов считает, что высказывание Пригожина может говорить о том, что Дмитрий Медведев слишком непопулярен, а глава наемников только выразил общее мнение. Пригожин высказал кулуарные разговоры вслух.

«Интересно, что сделал он это без всякой на то необходимости. То есть, конфликт с руководством Министерства обороны — функционален, там есть реальные противоречия и сущностные претензии. Оскорбление Медведева в этом смысле — диаметрально противоположно. В нём нет попытки решить какую-то проблему, это оскорбление ради оскорбления. Пригожин демонстрирует отчетливое желание поднять свой собственный статус: неприкасаемый в стране для него — только один человек, президент. А вот с экс-президентами он церемониться не намерен»‎, — считает политолог.

При этом в адрес Генштаба и руководства Минобороны Пригожин был менее резок. На днях появилось видео якобы от бойцов ЧВК, которые говорили о недостатке боеприпасов. В этом они обвинили Генштаб. С «врагами России»‎ Пригожин отказался обсуждать деловые качества Минобороны и Генштаба. Но то, что это были наемники ЧВК, он также не подтвердил и не опроверг.