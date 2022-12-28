«Металлоинвест» Усманова опроверг украинское происхождение арестованной руды

Компания «Металлоинвест»‎ сообщила, что арестованная железная руда в портах Украины была добыта в России, а не в Украине. Она предназначалась для перевозки в Европу, пишет РБК.

Вчера СБУ сообщила об аресте в портах Украины 160 тыс. тонн железной руды, которая принадлежала компании, связанной с Алишером Усмановым. Стоимость сырья оценили почти в 4 млрд рублей. «Металлоинвест» опроверг данные СБУ.

«В связи с распространенным заявлением СБУ о якобы хранении компаниями Алишера Усманова «украинской железной руды» на «подпольных складах России» в морских портах Украины и намерениях по ее возможному вывозу на территорию России сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ», — говорится в сообщении.

По данным компании, арестованная руда произведена в России и предназначена для «покупателей за рубежом», в частности в Европе. В Украине она оказалась транзитом еще до начала «спецоперации»‎. В компании считают, что сейчас власти Украины незаконно захватили коммерческий груз.

Алишер Усманов — основатель и основной акционер холдинга USM (49%), которому принадлежат «Металлоинвест», «Удоканская нефть», «Мегафон» и другие активы. Против него введены санкции.