Студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, получил пожизненный срок

РИА «Новости» сообщило, что Пермский краевой суд приговорил стрелка Тимура Бекмансурова к пожизненному сроку. Он устроил стрельбу в университете, где убил шестерых человек. Потерпевшим он должен выплатить больше 23 млн рублей.

20 сентября 2021 года Бекмансуров пришел в Пермский государственный национальный исследовательский университет и открыл огонь.

Суд признал его виновным в убийстве шести человек и покушении на убийство 59 человек. В обвинительном заключении было также посягательство на жизнь полицейского: при задержании Бекмансуров выстрелил в ногу полицейскому. Тот в ответ ранил нападавшего в ногу, конечность пришлось ампутировать.

Также в обвинении было умышленное повреждение чужого имущества. Все это, по версии обвинения, он совершил из хулиганских побуждений общеопасным способом.

Во время нападения огнестрельные ранения получили 23 человека, 17 человек получили травмы, прыгая из окон.