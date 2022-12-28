Жены мобилизованных из Волгограда пожаловались, что их мужья находятся в «тюрьме для отказников»‎

В Telegram-канале «Военный омбудсмен»‎ появилось обращение жен мобилизованных из Волгограда. Они говорят, что их мужья находятся в тюрьме для отказников.

Девятерых мужчин из Волгограда мобилизовали 26 сентября. К ноябрю Николай Рыбкин, Александр Матвиенко, Павел Рябиков, Евгений Заикин, Андрей Барабанов, Алексей Жданов, Алексей Алексей, Виктор Герр и Грант Мнацаканян оказались в ДНР.

20 декабря их отправили в «тюрьму для отказников», после того как они отказались от участия в боевых действиях‎. Мужчин содержат в неотапливаемом подвале в Амвросиевке. Они заявили, что им не оказывают медпомощь, дают всего один рацион питания в сутки на всех. Мобилизованным угрожают физической расправой.

Родные подали коллективное обращение в главную военную прокуратуру и главное военное следственное управление. Они считают, что было совершено преступление, и требуют освободить их немедленно.

Журналисты ASTRA с весны нашли больше 10 мест в Луганской и Донецкой областях, где удерживают отказников.