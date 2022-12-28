Капитан в Омске получил штраф за пытки подчиненного

«Медиазона»‎* рассказала, что в Омске гарнизонный военный суд назначил 100 тыс. рублей штрафа капитану Александру Козину, который пытал подчиненного. Дело квалифицировали как превышение должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК).

Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

«Недовольный тем, что военнослужащий не ответил на вопросы о назначении и характеристиках военной каски, Козин пять раз ударил его в область живота, после чего нанес один удар ладонью по лицу», — сообщили в пресс-службе суда.

Других подробностей дела нет.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.