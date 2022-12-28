РБК: единороссы разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы

РБК сообщила, что в «Единой России»‎ разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы. Документ уже разослали членам партии.

Всего в кодексе 11 пунктов. Помимо общих положений о соблюдении этических норм, соотношении позиции с целями партии в документе содержится запрет на противоречащие политике государства высказывания. Также депутатов просят не комментировать вопросы, в которых они не эксперты, и не торопиться комментировать события, тем более международной повестки, в соцсетях. Промахи комментировать просят оперативно, как и приносить извинения или объяснения.

В комментариях просят выполнять требования культуры речи, не использовать жаргонизмы, контролировать эмоции.

«Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии»‎, — гласит отдельный пункт.

Также их призывают не выкладывать в соцсети «предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности»‎.