ВШЭ уволила преподавателя из-за антивоенных публикаций в Facebook*

UPD:

«7*7»‎ добавили, что ВШЭ в Перми уволила еще одного преподавателя за «дискредитацию армии»‎ — Динару Гагарину. Доносы на нее писали родители студентов. Официальной причиной увольнения стало неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Решение вуза Гагарина планирует оспорить в суде.

В декабре ее сначала отстранили от руководства магистерской программой, а 27 числа — от должности заведующей сектором исторических исследований.

Во «ВКонтакте»‎ Гагарина публиковала в том числе посты с данными ООН о погибших мирных жителях в Украине.

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DOXA сообщила, что доцента Школы культурологии Илью Инишева уволили из Высшей школы экономики из-за антивоенных публикаций в Facebook*.

По словам студентов, донос на него написало руководство университета. В приказе об увольнении объяснили происходящее «аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы»‎. Также удалили страницу преподавателя на сайте ВШЭ.

По подсчетам DOXA, с 24 февраля из российских вузов по политическим мотивам уволили как минимум 25 преподавателей. По таким мотивам также отчисляли студентов.





*Facebook принадлежит компании Meta, признанной судом «экстремистской».





