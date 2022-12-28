MGORSK сообщил, что в Челябинской области мобилизованный до смерти избил командира. Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

Нападение произошло 23 декабря. Пьяный старший сержант напал на капитана в поезде. Состав в это время был в районе станции Мисяш. Капитан тоже был мобилизованным. Он умер от побоев на месте.

Сержанту предъявили обвинение в насильственных действиях в отношении начальника при исполнении воинских обязанностей в период мобилизации (ч.3 ст.334 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет колонии.