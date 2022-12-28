Медсестру из Крыма Ирину Данилович* приговорили к семи годам колонии и штрафу

«Грати»‎ сообщила, что в городском суде Феодосии приговорили медсестру Ирину Данилович* к семи годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. рублей. Ровно такой срок просил прокурор.

Ирину Данилович* задержали в апреле. Активистка отстаивала права медработников, сотрудничала с независимым изданием. После задержания ее похитили, родным не сообщали о ее местонахождении больше недели. Данилович говорила, что на нее оказывали давление и угрожали насилием, требуя признания в госизмене и сотрудничестве с СБУ.

После ее обвинили в хранении взрывчатки — ее нашли в футляре для очков. Данилович* отрицает вину и говорит, что это ей подбросили во время обыска. Защита говорила о недопустимых доказательствах по делу и заявляла, что один из понятых оказался полицейским. Даже судья отметила, что ФСБ не установила место и время приобретения взрывчатки.

Во время приговора судья упомянула «обширную переписку Данилович* антироссийского содержания с разными лицами». Это, по мнению судьи, не только доказывает мотив Данилович*, но и оправдывает интерес ФСБ к ней.

При этом следствие по делу о госизмене продолжается, но информация о нем засекречена.





Фото из архива семьи.







*Ирину Данилович Минюст России считает «иностранным агентом».



