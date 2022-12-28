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Банки России реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их семей
28.12.2022
Сумма составила 58,8 млрд рублей. Это вдвое ниже оценок ЦБ,
рассказала
«Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова
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