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#Новости

Банки России реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их семей

28.12.2022

Сумма составила 58,8 млрд рублей. Это вдвое ниже оценок ЦБ, рассказала «Известиям»‎ директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова

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