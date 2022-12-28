Медведев предложил отрезать от доходов в России всех уехавших граждан

Дмитрий Медведев снова рассуждал в своем Telegram. Не в первый раз он осудил уехавших из России граждан. В этот раз он предложил отрезать их от источников доходов, признать всех «врагами общества» и не пускать в Россию «до конца дней»‎.

Он сказал, что уехавшие желали поражения России, гибели российским солдатам, которые «защищают Родину»‎ и «показывают истинный героизм»‎. Таких «предателей»‎ нужно рассматривать как врагов общества и государства, «вне зависимости от юридической квалификации их деяний и заведенных уголовных или административных дел».

«Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли… Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться»‎, — уверен Медведев.

Вчера Дмитрий Медведев «предсказывал»‎ появление Четвертого рейха, распад ЕС и новую войну в Европе.

Госдума в начале года обещает разработать закон об изменении налоговой ставки для уехавших из России граждан. Изменения предлагали ввести для самозанятых и ИП, чтобы они платили налоги как нерезиденты.