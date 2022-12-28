В соцсетях пропавшего антивоенного активиста из Якутска опубликовали сторис

В Instagram* пропавшего фигуранта «антивоенного дела» о «фейках»‎, музыканта Айхала Аммосова из Якутска появились две истории.

Как пишет «ОВД-Инфо»*‎*, записи мог опубликовать он сам. Он процитировал Гендальфа из «Властелина колец»: «Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока». И написал «Miss me?»‎.

Запись может свидетельствовать о том, что Аммосов жив и находится в безопасности.

На прошлой неделе «Фонд свободная Якутия»‎ опубликовал письмо пропавшего активиста. В нем он писал о слежке, о том, что он пойдет до конца в своей борьбе, а если он пропал, то возможно он убит.

*Instagram принадлежит компании Meta, которую российский суд признал «экстремистской».

**«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.