Президент частично признанного Косово обвинила Сербию в нападении на журналистов

Президент частично признанного Косово Вьоса Османи заявила, что на севере региона были нападения на журналистов. В этом она обвинила Сербию.

«Нападения на журналистов севера Косово со стороны преступных группировок, поддерживаемых Вучичем, показывают истинные намерения Белграда скрыть правду. Возможно, руководство Сербии изменилось с 90-х годов, но его намерения остались прежними. Они потерпят неудачу. Демократия и верховенство закона восторжествуют»‎, — написала она в Twitter.

Осудил нападение на журналистов и посол США в Косово Джефф Ховеньер. Он сказал, что «свободная, независимая пресса — основа демократии, а СМИ должны иметь возможность работать без угроз насилия и запугивания»‎.

По информации миссии ЕС в Косово, нападение произошло 27 декабря на съемочную группу KlanKosovoTV в Зубин-Потоке. На них напали неизвестные в масках, журналист и водитель ранены.

«Этот и предыдущие инциденты, затрагивающие работу СМИ, недопустимы. СМИ имеют полное право работать, а их безопасность не должна подвергаться опасности»‎, — сказано в заявлении ЕС.

Власти Сербии говорили, что Косово также ограничивало работу прессы. В частности, в регион не пустили сербскую журналистку госканала РТС Светлану Вукмирович.

Очередное обострение сербско-косовского конфликта началось несколько недель назад, после того как власти Косово задержали серба и вывезли в Приштину. После этого началось строительство баррикад, вооруженные столкновения. ЕС и НАТО ввели миротворцев в регион, но баррикады разбирать не стали — пока только наблюдают за конфликтом.

Премьер-министр Косово Альбин Курти привел силовиков в полную боевую готовность. Он не исключает силовой разгон протестующих. Вчера президент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боевую готовность войска в районе границы с Косово, чтобы защитить сербский народ.

«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить мир», — написал сегодня в Twitter Вучич.