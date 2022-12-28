Президент частично признанного Косово обвинила Сербию в нападении на журналистов

Президент частично признанного Косово Вьоса Османи заявила, что на севере региона были нападения на журналистов. В этом она обвинила Сербию.
«Нападения на журналистов севера Косово со стороны преступных группировок, поддерживаемых Вучичем, показывают истинные намерения Белграда скрыть правду. Возможно, руководство Сербии изменилось с 90-х годов, но его намерения остались прежними. Они потерпят неудачу. Демократия и верховенство закона восторжествуют», — написала она в Twitter.
Осудил нападение на журналистов и посол США в Косово Джефф Ховеньер. Он сказал, что «свободная, независимая пресса — основа демократии, а СМИ должны иметь возможность работать без угроз насилия и запугивания».
По информации миссии ЕС в Косово, нападение произошло 27 декабря на съемочную группу KlanKosovoTV в Зубин-Потоке. На них напали неизвестные в масках, журналист и водитель ранены.
«Этот и предыдущие инциденты, затрагивающие работу СМИ, недопустимы. СМИ имеют полное право работать, а их безопасность не должна подвергаться опасности», — сказано в заявлении ЕС.
Власти Сербии говорили, что Косово также ограничивало работу прессы. В частности, в регион не пустили сербскую журналистку госканала РТС Светлану Вукмирович.
Очередное обострение сербско-косовского конфликта началось несколько недель назад, после того как власти Косово задержали серба и вывезли в Приштину. После этого началось строительство баррикад, вооруженные столкновения. ЕС и НАТО ввели миротворцев в регион, но баррикады разбирать не стали — пока только наблюдают за конфликтом.
Премьер-министр Косово Альбин Курти привел силовиков в полную боевую готовность. Он не исключает силовой разгон протестующих. Вчера президент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боевую готовность войска в районе границы с Косово, чтобы защитить сербский народ.
«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить мир», — написал сегодня в Twitter Вучич.