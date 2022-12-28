Доля вышедшей из «Сахалина-2»‎ Shell может остаться у государства

«Коммерсант»‎ рассказал, что конкурс по продаже доли Shall (27,49%) в проекте «Сахалин-2»‎ затягивается. Ожидалось, что покупателем станет НОВАТЭК, но компания пока не готова войти в проект, в том числе из-за проблем с «Газпромом». Возможно, доля Shall останется у государства, которое должно будет выплатить компенсации экс-акционеру.

Shall вышла из проекта после начала боев в Украине. Источники рассказали, что сроки выбора нового акционера могут перенести на конец первого квартала 2023 года. Как планировалось, к 30 декабря, продать долю Shall не удастся. Причина в том, что ожидаемая заявка от НОВАТЭК не поступила на конкурс.

В июне оператором проекта стало российское ООО «Сахалинская энергия»‎. На смену юрисдикции согласились японские Mitsui и Mitsubishi. Shell отказалась участвовать в, фактически, национализации, списав свою долю на сумму в $1,6 млрд.

Деньги от продажи акций компании должны были пойти на выплаты отказавшемуся от участия в проекте иностранному участнику Sakhalin Energy. Долю Shall правительство России оценило в 94,8 млрд рублей. Из этих средств должны были вычесть сумму возможного экологического ущерба, но аудит не провели.

Источники также утверждают, что с трудом идут переговоры НОВАТЭКа и «Газпрома». Последний не заинтересован во вхождении в проект нового участника, но установленным правительством критериям соответствует только НОВАТЭК.

Если НОВАТЭК так и не примет участия в отборе, доля Shell, вероятно, останется у государства. Но тогда встает вопрос о том, из каких средств выплачивать ей компенсацию.