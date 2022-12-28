«Коммерсант»: в России вырос спрос на психологов

В 2022 году в России вырос спрос на психологов. По сравнению с прошлым годом к таким специалистам стали обращаться на 62,87% чаще, пишет «Коммерсант»‎. Число новых клиентов у психологов выросло на 46%.

Исследование провели эксперты онлайн-школы «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter. Помимо индивидуальных сессий россияне чаще стали организовывать корпоративные мероприятия по работе со стрессом, коммуникациями, конфликтами.

Авторы исследования отмечают, что причиной роста спроса стали политические события нынешнего года — особенный всплеск обращений отметили в марте. Сезонного спада в 2022 году, как в предыдущие периоды, не было. Среди причин также называют популяризацию психологической помощи.

Среди причин обращений на первое место вышли семейные и партнерские отношения — они составили 25% от общего числа обращений. На втором месте оказались «сильные эмоции» (гнев, агрессия, вина, обида, стресс) — 19%. Выросло также число обращений по поводу конфликтов, ссор и сложностей в коммуникации. В два раза чаще к психологам стали обращаться не из России — в 2021 году таких клиентов было 15,55%, а в 2022 — 31%.

Уровень тревоги будет только расти, считают эксперты, они прогнозируют рост обращений в три-пять раз.