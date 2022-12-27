307-й день боев: главное

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что на 26 декабря в Украине погибли 6 884 мирных жителя. Еще 10 947 человек ранены. Среди погибших 429 детей, среди раненых — 800 детей. В ООН подчеркивают, что из районов с интенсивными боями информацию получить сложно, поэтому число погибших и раненых может быть значительно выше.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС высказался о будущем «спецоперации» и, фактически, поставил ультиматум по переговорам.
«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал он.
Это противоречит заявлениям Владимира Путина в недавнем интервью «России-1» о том, что Россия готова к переговорам «со всеми участниками процесса». Правда, в ISW не считают слова Путина показателем готовности к дипломатическому процессу.
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ВВС сообщила, что в Украину вернули тела 42 военнослужащих. Россия не подтвердила, был ли это обмен, и вернулись ли на родину погибшие военнослужащие РФ.
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Путин подписал указ о запрете сделок по продаже нефти и нефтепродуктов странам, юрлицам и физлицам, если в контракте будет прописан потолок цен на нефть. При этом он оставил исключение — по особому распоряжению президента сделка может состояться и с потолком.
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DW* пишет, что жителей Энергодара могут эвакуировать в Крым. Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Людей планируют возить автобусами в Джанкой. Сначала эвакуация будет добровольной, а потом — принудительной, рассказали украинские источники.
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МВД Донецкой области сообщило, что задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке. По версии властей,они расстреляли семью из восьми человек, среди которых был годовалый ребенок. Три человека задержаны, они дали признательные показания. По версии обвиняемых, они хотели похитить автомобиль семьи.
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Правительство России проведет проверки расходования средств на нужды спецоперации. Власти интересуют траты на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего, пишет РИА Новости.
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Разведка Британии считает, что российские танковые подразделения не готовы к бою. Недавно в Беларусь перебросили бойцов 1-й гвардейской танковой армии России. Они проходят тренировки, но вряд ли у них есть поддерживающие подразделения. Усилия России все еще сосредоточены вокруг Бахмута, добавили в Минобороны Британии, хотя успеха это не приносит и очень небольшие территории переходят из рук в руки.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Путин не планирует вести переговоры с Украиной. Косвенно об этом он говорил в интервью 25 декабря. Однако аналитики отметили, что он в разговоре сказал, что не считает, что бои приближаются к «опасной черте», и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан. Он продолжает придерживаться своей ложной версии о том, что Украина, которую он просто назвал «другой стороной», нарушила дипломатические усилия России еще до начала СВО.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».