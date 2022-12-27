307-й день боев: главное

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что на 26 декабря в Украине погибли 6 884 мирных жителя. Еще 10 947 человек ранены. Среди погибших 429 детей, среди раненых — 800 детей. В ООН подчеркивают, что из районов с интенсивными боями информацию получить сложно, поэтому число погибших и раненых может быть значительно выше.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС высказался о будущем «спецоперации»‎ и, фактически, поставил ультиматум по переговорам.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России»‎, — сказал он.

Это противоречит заявлениям Владимира Путина в недавнем интервью «России-1»‎ о том, что Россия готова к переговорам «со всеми участниками процесса»‎. Правда, в ISW не считают слова Путина показателем готовности к дипломатическому процессу.

ВВС сообщила, что в Украину вернули тела 42 военнослужащих. Россия не подтвердила, был ли это обмен, и вернулись ли на родину погибшие военнослужащие РФ.

Путин подписал указ о запрете сделок по продаже нефти и нефтепродуктов странам, юрлицам и физлицам, если в контракте будет прописан потолок цен на нефть. При этом он оставил исключение — по особому распоряжению президента сделка может состояться и с потолком.

DW* пишет, что жителей Энергодара могут эвакуировать в Крым. Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Людей планируют возить автобусами в Джанкой. Сначала эвакуация будет добровольной, а потом — принудительной, рассказали украинские источники.

МВД Донецкой области сообщило, что задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке. По версии властей,они расстреляли семью из восьми человек, среди которых был годовалый ребенок. Три человека задержаны, они дали признательные показания. По версии обвиняемых, они хотели похитить автомобиль семьи.

Правительство России проведет проверки расходования средств на нужды спецоперации. Власти интересуют траты на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего, пишет РИА Новости.

Разведка Британии считает, что российские танковые подразделения не готовы к бою. Недавно в Беларусь перебросили бойцов 1-й гвардейской танковой армии России. Они проходят тренировки, но вряд ли у них есть поддерживающие подразделения. Усилия России все еще сосредоточены вокруг Бахмута, добавили в Минобороны Британии, хотя успеха это не приносит и очень небольшие территории переходят из рук в руки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Путин не планирует вести переговоры с Украиной. Косвенно об этом он говорил в интервью 25 декабря. Однако аналитики отметили, что он в разговоре сказал, что не считает, что бои приближаются к «опасной черте», и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан. Он продолжает придерживаться своей ложной версии о том, что Украина, которую он просто назвал «другой стороной», нарушила дипломатические усилия России еще до начала СВО.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.