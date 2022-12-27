«МО»‎: жена Евгения Пригожина засекретила данные о своем бизнесе

«Можем объяснить»‎ выяснил, что жена создателя ЧВК «Вагнер»‎ Любовь Пригожина скрыла данные о своем бизнесе. Ее компания владела поместьем возле «дворца Путина»‎ в Геленджике и несколькими компаниями.

С начала боев в Украине это не первое сокрытие данных в Росреестре. До семьи Пригожина этим воспользовалась семья Сергея Суровикина.

Кроме того, из базы Росреестра пропали данные о даче Евгения Пригожина в селе Кабардинка под Геленджиком. Недвижимость охраняют автоматчики, а недалеко — всего в 25 километрах от нее — расположен «дворец Путина»‎.

Этой дачей владела компания Любови Пригожиной через ООО «Соинвест» и «Турстатус». Последней принадлежит земельный участок у Черного моря. Сейчас на сайте ЕГРЮЛ доступ к сведениям о владельцах компаний «ограничен»‎. На кадастровой карте участок Пригожина числится как земли лесного фонда, но на спутниковых снимках там есть дома.

У еще одной компании, которой владела Любовь Пригожина — ООО «Монолит»‎ — данные о собственнике тоже больше не доступны. Пока в базе ФНС остается информация о «Магазине купцов Елисеевых», с которым была связана Любовь Пригожина.