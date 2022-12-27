Медсестре Ирине Данилович* из Крыма запросили семь лет колонии

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что прокуратура запросила 7 лет колонии и штраф для крымской активистки, медсестры Ирины Данилович*. Ее обвинили в хранении взрывчатки (ч.1 ст.222.1 УК РФ). Приговор ей огласят завтра. Медсестра не признала вину и в последнем слове назвала людей, которых похитили в Крыму после аннексии, пишет «Крымский процесс».

Дело Ирины Данилович* началось в апреле. Взрывчатку у нее нашли в футляре для очков, но после того как женщину похитили и неделю удерживали в подвале здания ФСБ. Активистка рассказывала о давлении и физическом насилии. Родственники не знали все это время, где она находится.

Сегодня в суд ей пришлось вызвать скорую помощь: из-за неоказания медпомощи в СИЗО от отита медсестра почти потеряла слух. Она жаловалась на головную боль и не понимала, где находится и что происходит. Она также говорила, что ничего не слышит.

Несмотря на визит медиков, заседание суда провели. Защита говорила, что показания свидетелей противоречат друг другу, следствие предъявило недопустимые доказательства. Адвокаты указали на лжесвидетельство одного из «понятых», который оказался полицейским, и отсутствие улик.

Ирина Данилович* работала медсестрой в Коктебеле, сотрудничала с изданием «INжир media» и правозащитным проектом «Крымский процесс». Она защищала интересы медработников в Крыму, писала о нарушениях их прав.





Фото: «Крымский процесс».

*«ОВД-Инфо»‎ и Ирину Данилович Минюст России считает «иностранным агентом»‎.