Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на установление потолка цен на нефть. Текст опубликован на сайте Кремля.

В указе сказано, что меры вводят в «связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»‎. Цель указа — защита национальных интересов.

Россия устанавливает запрет на морские поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, если в контрактах указан потолок цен. При этом по специальному разрешению президента поставки все-таки можно будет осуществить.

Правительство определит порядок мониторинга соблюдения приказа, дату, с которой применяется запрет, примет необходимые нормативно-правовые акты. К мониторингу подключат и Минэкономики — министерство будет также предоставлять необходимые разъяснения.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.

Полоток цен на нефть ввели с 5 февраля. Покупать российские ресурсы нельзя будет по цене выше 60 долларов за баррель. Ограничение поддержали ЕС, страны G7 и Австралия.