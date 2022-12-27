«Тайга.Инфо»‎*: связанные с депутатом Госдумы компании скупили в регионах обанкротившиеся оборонные заводы

Журналисты «Тайга.Инфо»‎* выяснили, что обанкротившиеся оборонные заводы в регионах скупали компании, связанные с депутатом-единороссом от Госдумы Виктором Игнатовым. Несмотря на требование о сохранении профильного оборонного производства, выпускать снаряды здесь больше не получится.

Журналисты отследили сделки через ЕГРН и обнаружили, что за ними есть следы депутата Игнатова. Причиной покупки становились участки, перспективные под коммерческую или жилую застройку.

Например, 542-й завод инженерного вооружения в Нахабино под Москвой признали банкротом в 2020 году. Весь комплекс продали за 538,5 млн рублей в 2022 году уже после начала «спецоперации»‎. Ее купила компания «Актив» из Новосибирска, которая принадлежит Андрею Битову. «Актив» передал недвижимость в собственность новосибирскому ООО «Учёт», которое возглавляет Роман Игнатов, брат депутата Виктора Игнатова.

«Учёт» в Новосибирске управляет одним из крупнейших торговых центров Новосибирска «Сан Сити». В нем находится неформальный офис Виктора Игнатова. Эта же фирма учредила в сентябре 2022 года ООО «Армада» и ООО «Арсенал». К последним перешли права еще на два участка военного завода в Нахабино.

В Екатеринбурге в конце 2021 года продали обанкротившееся оборонное АО «5-й Центральный автомобильный ремонтный завод». Покупатель из Москвы — ООО «Меркас» — заплатил 235,5 млн рублей. В феврале 2022 года территория завода перешла в собственность новосибирского ООО «Санинвест», которое на 99% принадлежит упомянутому «Учёту».

Имущество крупнейшего и обанкроченного машиностроительного завода Новосибирска «Сибсельмаш» досталось тому же ООО «Меркас». «Сибсельмаш» в разные годы возглавляли губернаторы Новосибирской области. Сам завод некоторое время входил в корпорацию «Ростех»‎. Одним из условий продажи было сохранение производства боеприпасов — еще во Вторую мировую войну здесь выпускали до трети снарядов для фронта. Но имущество распродали, и сейчас ни о каком производстве снарядов или других боеприпасов речи даже не идет.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.