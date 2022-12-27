СБУ арестовала имущество связанных с Усмановым компаний в Украине

Служба безопасности Украины сообщила, что арестовала имущество компаний, связанных с российским олигархом Алишером Усмановым. Сумма арестованного оценивается в 2 млрд гривен — около 4 млрд рублей.

СБУ выявила расположение нескольких складов в портах Украины. В них хранилось около 160 тыс. тонн железной руды. Сырье принадлежало компании, связанной с Алишером Усмановым. По информации украинских силовиков, руду пытались незаконно вывезти из страны морскими судами в Россию.

Против Усманова введены санкции США, ЕС и Украины. Сейчас решается вопрос об изъятии арестованного имущества.