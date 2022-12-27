Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС

Из Института общественных наук РАНХиГСа уволили Юлию Галямину*. Госдума в осеннюю сессию приняла поправки в закон об «иноагентах»‎, которые запрещают людям с таким статусом преподавать. Галямина* пыталась оспорить включение в реестр в суде, но ей отказали в иске на прошлой неделе.

По ее словам, это возможно первый случай увольнения преподавателя-«‎иноагента»‎. Сам закон, принятый Госдумой, она считает дискриминационным, а теперь — еще и нарушающим ее трудовые права.

«Чему я учила студентов? В последние годы я преподавала академическое письмо — предмет, на котором студенты получали навыки научного мышления: мышления критического, аргументированного, умеющего видеть научную проблему и искать пути ее решения. Видимо, это нашим властям кажется очень опасным — когда люди умеют думать самостоятельно и думать, вооружившись научными навыками»‎, — написала политолог в соцсети.

По словам политика, ей предложили перейти на непедагогические и ненаучные ставки, но становиться, например, специалистом по развитию карьеры она не хочет — это совсем другая профессия.

«Но это не значит, что мне нечем заняться. У меня большие планы в общественной и политической деятельности. Власти сделали все, чтобы на нее у меня теперь было больше времени»‎, — добавила она.

Поводом для включения в реестр «иноагентов»‎ стали для политика 15 тыс. рублей, полученные от немецкого Фонда Генриха Бёлля. В 2021 году из-за приговора по «дадинской» статье ее лишили депутатских полномочий в совете депутатов Тимирязевского района Москвы.

*Юлию Галямину Минюст России считает «иностранным агентом»‎.