Бывшего сенатора Карачаево-Черкесии и его отца приговорили к пожизненному сроку

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, к пожизненному заключению. Их признали виновными в участии в преступном сообществе и убийствах, пишет «Коммерсант»‎.

У каждого в обвинении по несколько статей. Отца обвинили в организации преступного сообщества и особо крупной растрате. Экс-сенатора обвинили в участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей и организации двух убийств. Пожизненные сроки для них просил прокурор.

Уголовное дело возбудили после убийства в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Они якобы пытались разоблачить махинации Арашуковых.

Журналисты RTVI добавили, что Рауфа Арашукова арестовали в январе 2019 года в здании Совета Федерации. Именно он, по версии следователей, по указанию отца организовал убийства. Свидетеля преступления по его указанию избили.

Отец сенатора Рауль Арашуков с помощью назначенных им на ключевые посты в газовой отрасли родственников «совершал действия по похищению газа»‎. Топлива похитили на 31 млрд рублей.

В СИЗО Рауф Арашуков дал интервью, в котором говорил, что доказательств в деле против него нет, кроме слов, которые ничем не подтверждаются.

«Все свидетели сразу после убийств в 2010 году обо мне ничего не говорили. Все начали как под копирку говорить о моем участии только с 2018 года, когда появился запрос на то, чтобы наша семья оказалась в тюрьме», — говорил RTVI экс-сенатор Арашуков.

Следствие также считает, что созданное Раулем Арашуковым преступное сообщество действовало 17 лет, а его покрывали силовики, превышая свои полномочия.

Фото: RTVI.