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The Insider*: из ФСБ уволили куратора НИИ-2, который занимается разработкой ядов

27.12.2022

Сотрудников отдела называли причастными к отравлениям оппозиционеров

The Insider* выяснил, что из ФСБ уволили куратора научно-технической службы, генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Его вместе с сотрудниками отдела называли участниками отравлений Алексея Навального**, писателя Дмитрия Быкова*** и политика Владимира Кара-Мурзы***. 

Официальной причиной увольнения назвали «достижение пенсионного возраста». По словам источника The Insider*, отставка связана с недовольством участившимися утечками баз данных. В подчинении у генерала был 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ. НИИ-2, которое занимается разработкой ядов, он курировал. 

«Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо», — сказал источник. 

Второй собеседник добавил, что Черновольцев долго жил в Киеве и «сожалел о начале военной операции в Украине»‎. Среди друзей он не раз говорил, что все зашло слишком далеко.


*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎. 

**Алексея Навального российские власти внесли в список «экстремистов и террористов»‎.

***Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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