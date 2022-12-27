The Insider*: из ФСБ уволили куратора НИИ-2, который занимается разработкой ядов

The Insider* выяснил, что из ФСБ уволили куратора научно-технической службы, генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Его вместе с сотрудниками отдела называли участниками отравлений Алексея Навального**, писателя Дмитрия Быкова*** и политика Владимира Кара-Мурзы***.

Официальной причиной увольнения назвали «достижение пенсионного возраста». По словам источника The Insider*, отставка связана с недовольством участившимися утечками баз данных. В подчинении у генерала был 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ. НИИ-2, которое занимается разработкой ядов, он курировал.

«Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо», — сказал источник.

Второй собеседник добавил, что Черновольцев долго жил в Киеве и «сожалел о начале военной операции в Украине»‎. Среди друзей он не раз говорил, что все зашло слишком далеко.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

**Алексея Навального российские власти внесли в список «экстремистов и террористов»‎.

***Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранными агентами»‎.