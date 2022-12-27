Китай с 8 января отменяет изоляцию для въезжающих в страну

Китай отменит с 8 января требование об изоляции на 8 дней для въезжающих в страну. Потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов. Снимается и ограничение на количество авиарейсов в Китай, передает The Bell*.

После того, как национальная комиссия здравоохранения КНР объявила о послаблениях, в стране число запросов на авиабилеты выросло в шесть раз. Пассажиропоток, как ожидается, будет расти.

Но новости о смягчении коронавирусных ограничений ростом отреагировали и рынки, больше всего выросли турфирмы и авиакомпании. Одновременно с этим промышленные предприятия сообщают о проблемах из-за роста числа зараженных коронавирусом: Apple и Tesla могут не выполнить производственный план.

Власти утверждают, что 90% случаев заболевание проходит легко и бессимптомно. Однако по прогнозам Financial Times, число погибших может составить до 1 млн человек. В стране регистрировали 250 млн заболевших коронавирусом 20 декабря — потом статистику публиковать перестали.

В Китае в конце ноября прошли массовые протесты. Жители начали выходить на улицы из-за планов по введению новых коронавирусных ограничений, но после выступления переросли в антиправительственные.

*The Bell Минюст России считает «иностранным агентом»‎.