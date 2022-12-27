При задержании в Кабардино-Балкарии убили двух человек

В Кабардино-Балкарии при задержании 26 декабря убили двух человек. Силовики подозревали их в подготовке нападения на военкомат, сообщила Baza.

Убитые — 40-летний Мурат Шадов и 45-летний Тимур Маршенкулов. По данным полиции, они планировали напасть на военкомат в городе Чегем. Уголовное дело против них возбудили по статье о «подготовке теракта»‎.

Решение о задержании приняли, потому что они были судимы и могли оказать сопротивление. Сотрудники ФСБ пытались задержать мужчин на окраине Нальчика.

Силовики не пострадали. Источники сообщили Baza, что на месте задержания нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство.