Восемь вооруженных мобилизованных задержали в Подмосковье

Baza сообщила, что в Подмосковье задержали восемь мобилизованных, которые уехали из Луганской области. В России они планировали сдать оружие и сами пришли в полицию, но их задержали.

Мобилизованные пришли в полицию в Подольске вечером 26 декабря. Им от 20 до 44 лет, всех их призвали из Калининградской области и потом отправили под Луганск. По данным Mash, они планировали вернуться в родной регион. Они были с автоматами и пулеметами и сказали, что хотят сдать оружие.

Полицейские вызвали военных следователей, которые отправили мобилизованных в одну из частей Подмосковья. Там они будут ждать решения военных следователей.

На фронте еще с весны военнослужащие начали отказываться от участия в боях. Журналисты ASTRA нашли более 10 мест, где содержали отказников: их отправляли в подвалы в Луганской и Донецкой областей, где лишали пищи, воды, пытались заставить вернуться на фронт. Несколько человек написали заявление о преступлении и пытаются добиться расследования о незаконном лишении свободы и издевательствах командования.