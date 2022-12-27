Вооруженные силы Сербии привели в полную боевую готовность

Euronews сообщил, что вооруженные силы Сербии на границе с частично признанным Косово привели в полную боевую готовность по приказу президента Александра Вучича. Косово делает то же самое — готовясь к операции по разбору баррикад.

О приказе Вучича рассказал министр обороны Сербии Милош Вучевич. В Белграде обосновали такие меры необходимостью защиты сербского народа на севере Косово и Метохии. Вучич пообещал приложить все усилия для сохранения мира и стабильности.

«После вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности я предприму все необходимые меры для защиты нашего народа, для защиты Сербии»‎, — сказал Вучич.

Военную технику Сербии стянули на границу с Косово в понедельник. В регионе больше двух недель идут протесты, сербы заблокировали несколько дорог и построили баррикады. В прошедшие выходные произошла стрельба: миротворцы НАТО расследуют инцидент. Послы нескольких стран ЕС призвали президента Сербии добиться мирного разбора баррикад. В противном случае они не будут мешать попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру Косова Альбину Курти.