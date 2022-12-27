Военнослужащий на Камчатке получил реальный срок за отказ отправиться на фронт

Агентство «Кам-24»‎ сообщило, что в Камчатском крае военнослужащего Алексея Б. приговорили к реальному сроку за отказ отправиться на фронт. Суд признал его виновным в отказе от участия в военных или боевых действиях (ч.2.1 ст.332 УК РФ) и назначил ему год и восемь месяцев колонии-поселения.

Дело рассматривал 35-й военный гарнизонный суд. Как указано в решении суда, военнослужащий «осознавал объявленную в РФ мобилизацию»‎, но отказался от участия в «военных действиях»‎. В суде уточнили, что он не убыл в «соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

Военнослужащий планирует обжаловать решение в Тихоокеанском флотском суде.