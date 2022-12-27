Медведев «предсказал»‎ создание Четвертого рейха в 2023 году

Дмитрий Медведев опубликовал пост с прогнозами на 2023 год. По его мнению, возродится Четвертый рейх, ЕС распадется, но одновременно с этим, уверен Медведев, Великобритания вернется в ЕС.

По прогнозам зама Владимира Путина по ВПК, цены на нефть вырастут до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубометров. Потолок цен на нефть ЕС установил с 5 декабря на уровне 60 долларов за баррель. Газ даже во время пожара на экспортном газопроводе стоил максимум около 1600 долларов за тысячу кубометров.

Великобритания вернется в ЕС, но ЕС распадется, продолжает Медведев. Произойдет разделение Северной Ирландии от Великобритании. Евро отменят.

Польша и Венгрия захватят западные области Украины. На базе Германии создадут Четвертый рейх. К ФРГ примкнут Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия, Румыния, «Киевская республика»‎ и «прочие маргиналы»‎.

С ними будет воевать Франция, что повлечет новый раздел Польши и всей Европы.

Прогнозы российского чиновника коснулись и Соединенных Штатов. Медведев уверен, что начнется гражданская война, Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. Потом создадут союзное государство Техаса и Мексики. Президентом США на оставшихся штатах станет Илон Маск.

Из США и Европы все крупнейшие фондовые площадки переведут в Азию.

Евро и доллар перестанут быть мировыми резервными валютами, МВФ и Всемирный банк ждет крах.

В конце он поздравил с наступающим Новым годом «англосаксонских друзей и их подхрюкивающих подсвинков»‎.