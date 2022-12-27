Зампред ЦБ: российская экономика восстановится к 2025 году

Зампред Центрального банка России Алексей Заботкин рассказал РБК о планах по восстановлению экономики. Он также оценил последствия мобилизации и введенные ограничения на нефть.

По словам Заботкина, российская экономика вернется на уровень 2021 года к 2025 году. Но этот вариант возможен в случае развития в верхнем диапазоне по прогнозу ЦБ, сделанному в октябре. Влияние мировой экономим на Россию остается существенным, добавил он, поскольку российская экономическая система остается открытой.

Больше всего на Россию влияют мировые цены на нефть — даже больше, чем ограничение на поставки газа. Из-за нефтяных цен, в первую очередь, и ослаб курс рубля. Спад ВВП из-за падения цен на нефть на следующий год может составить от 1% до 4%, оценили в ЦБ.

Отток россиян из страны из-за начала боевых действий, а потом мобилизации он назвал существенным фактором снижения трудовых ресурсов. Но, добавил Заботкин, в реальности все оказалось лучше, чем могло было бы быть. При этом снижение трудовых ресурсов все рано повлечет снижение ВВП.