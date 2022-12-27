Лавров: США угрожают «физическим устранением»‎ Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США угрожают «физическим устранением»‎ президента России Владимира Путина.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица»‎ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар»‎, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Он добавил, что в случае существования таких идей в Вашингтоне должны «очень хорошо подумать»‎ о возможных последних. В связи с этим он также вспомнил о завез о возможной ядерной войне: о возможности отдать приказ о ядерном ударе говорила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Владимир Путин на пресс-конференции 21 декабря говорил, что Россия продолжит совершенствование ядерного оружия, поскольку это «гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности»‎.