Илью Яшина* этапировали в СИЗО другого региона

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что политика Илью Яшина* перевели из московского СИЗО-4 в другой регион.

«Стоит отметить, что Яшин* этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда. Практика этапирования из Москвы до «законки», к сожалению, не редкость. Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО (сверх лимита содержится более 2000 человек)»‎, — написал Мельников.

Он также добавил, что члены ОНК посетили Яшина* дважды, жалоб на содержание у него не было.

Политика приговорили по делу о «фейках»‎ о российской армии, распространенных по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) к 8,5 годам колонии 9 декабря. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Коммерсант».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.