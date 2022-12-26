306-й день боев: главное

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В Саратовской области нанесли удар по авиабазе в Энгельсе. Атаку организовали ночью, одним или двумя беспилотниками. Украинские силы официально не подтвердили причастность к удару. Российское Минобороны сообщило, что ПВО сбила дроны на малой высоте, но упавшие обломки убили троих военнослужащих. По данным ВВС, убиты четыре человека. Это уже второй удар по авиабазе — предыдущий был 5 декабря. Ни тогда, ни сейчас повреждений техники якобы не было, сообщали российские силы.
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РБК сообщила, что ФСБ уничтожила участников диверсионной группы на границе с Брянской областью 25 декабря. В ФСБ отметили, что у них было немецкое оружие, четыре бомбы весом 40 кг. Всех убитых они назвали украинскими гражданами. Командиром диверсантов был Юрий Горовец, а участниками — Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.
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SOTA обратила внимание на видео, в котором назвавшиеся бойцами ЧВК «Вагнер» обвинили Генштаб в плохой логистике по доставке снарядов в Бахмут.
Обращение они направили начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Они называют его «п******м» якобы из-за плохо организованных поставок.
В пресс-службе Евгения Пригожина опубликованы два запроса от журналистов по поводу этого видео. Однако подробных комментариев от Пригожина не поступило.
В одном ответе указали, что «Евгений Викторович сейчас не на связи», а в другом от имени создателя ЧВК распространилось заявление, что он «хорошо владеет обстановкой и не считает необходимым комментировать для СМИ данную информацию».
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Президент России Владимир Путин придумал должность для Дмитрия Медведева. Он назначил его своим первым замом в военно-промышленной комиссии при правительстве.
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Украинский глава Херсонской области Ярослав Янушевич сообщил, что после обстрела Херсона 24 декабря 18 человек остаются в тяжелом состоянии. Были ранены 64 человека. В Херсоне после субботнего обстрела погибли 11 человек, всего в области в тот день убито 16 человек .
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Разведка Британии сообщила, что российские силы сосредоточились на строительстве оборонительных сооружений на многих участках линии фронта в Украине. Это чаще всего целые поля противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российской военной доктрины. Минные поля — это эффективное препятствие для обученных войск только в том случае, если они прикрыты огнем и наблюдением. Серьезной проблемой для российских сил может стать нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей.