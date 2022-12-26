306-й день боев: главное

В Саратовской области нанесли удар по авиабазе в Энгельсе. Атаку организовали ночью, одним или двумя беспилотниками. Украинские силы официально не подтвердили причастность к удару. Российское Минобороны сообщило, что ПВО сбила дроны на малой высоте, но упавшие обломки убили троих военнослужащих. По данным ВВС , убиты четыре человека. Это уже второй удар по авиабазе — предыдущий был 5 декабря. Ни тогда, ни сейчас повреждений техники якобы не было, сообщали российские силы.

РБК сообщила, что ФСБ уничтожила участников диверсионной группы на границе с Брянской областью 25 декабря. В ФСБ отметили, что у них было немецкое оружие, четыре бомбы весом 40 кг. Всех убитых они назвали украинскими гражданами. Командиром диверсантов был Юрий Горовец, а участниками — Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

SOTA обратила внимание на видео, в котором назвавшиеся бойцами ЧВК «Вагнер»‎ обвинили Генштаб в плохой логистике по доставке снарядов в Бахмут.

Обращение они направили начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Они называют его «п******м»‎ якобы из-за плохо организованных поставок.

В пресс-службе Евгения Пригожина опубликованы два запроса от журналистов по поводу этого видео. Однако подробных комментариев от Пригожина не поступило.

В одном ответе указали, что «Евгений Викторович сейчас не на связи»‎, а в другом от имени создателя ЧВК распространилось заявление, что он «хорошо владеет обстановкой и не считает необходимым комментировать для СМИ данную информацию».