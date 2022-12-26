Уехавшим из России хотят запретить работать самозанятыми и ИП

Депутат Госдумы от «Единой России»‎ Андрей Исаев рассказал, что уехавшим россиянам хотят запретить работать самозанятыми и ИП. Эти режимы, по мнению депутата, имеют свои преференции, которых их нужно лишить.

Исаев рассказал о планах «Интерфаксу»‎. По его словам, сейчас самозанятые имеют «льготный налоговый режим»‎ и платят 4-6%. Уехав из России, они могут злоупотреблять преференциями, считают депутаты.

За границей самозанятым нужно будет оформить трудовой договор, тогда налоги повысятся, или можно будет зарегистрировать ИП, но без льгот для малого предпринимательства. Если гражданин находится не в России больше полугода, то он становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%.

Окончательно этот вопрос будут прорабатывать с Минфином и «другими коллегами»‎. На рассмотрение Госдумы эти законы внесут в начале 2023 года.