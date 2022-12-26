Замглавы управления по цифровизации Росавиации арестовали по делу о взятке

«Интерфакс»‎ сообщил, что Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет колонии.

Об аресте ходатайствовало следствие. Суд назначил ему срок в СИЗО до 24 февраля. Подробностей уголовного дела не уточнили, но в «Росавиации»‎ сказали, что новый сотрудник был задержан из-за возможного получения «отката»‎ от поставщика компьютерного оборудования. С предоставлением субсидий и мер господдержки задержание никак не связано, добавлено в «Росавиации»‎.

У главы госкомпании не было обысков, добавили в пресс-службе.