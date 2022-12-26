В Индии умер депутат и участник российского Forbes Павел Антов

Forbes сообщил, что в Индии нашли мертвым председателя Заксобрания Владимирской области депутата Павла Антова. В том же отеле за несколько дней до этого умер компаньон Антова по тургруппе. «Медиазона»‎* пишет, что депутат в этом году публиковал антивоенный пост, назвав действия российских войск террором, но потом удалил его.

В генконсульстве России сказали, что в смертях не видят ничего подозрительного. Антов упал с третьего этажа. В полиции не исключают случайного падения с террасы.

Погибшим в том же отеле мог быть предприниматель, друг Антонова Владимир Быданов. Он умер в больнице — ему стало плохо из-за большого количества алкоголя.

В июне Антов опубликовал сторис в вотсапе об обстреле российскими войсками жилого дома в Киеве. Тогда пострадали шестеро человек, в том числе гражданка России и ее дочь. Муж женщины погиб.

«По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно», — писал Антов

Вскоре сторис он удалил, добавив, что поддерживает президента и искренне разделяет цели СВО.

Антов — основатель мясоперерабатывающего комбината «Владимирский стандарт». В 2019 году он возглавил рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России: его задекларированный доход составил 9,97 млрд рублей. По словам депутата, в декларацию вошла вся выручка его ИП.



*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.