На признавшегося в убийствах мирных жителей военного могли возбудить дело о «фейках»

Правозащитники «ОВД-Инфо»* нашли в картотеке Хабаровского гарнизонного военного суда уголовное дело о «фейках» про армию против военнослужащего Даниила Фролкина. В интервью «Важным историям»** в августе он признался в убийстве мирных жителей в Украине. В Украине ему грозит пожизненный срок.
Журналисты пока не смогли связаться с Фролкиным. Они уточнили, что военный прочитал сообщения журналиста, но оставил их без ответа, на звонки он также отвечать не стал.
По информации «ОВД-Инфо»*, военнослужащего обвинили в распространении «фейков» группой лиц из корыстных побуждений (пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК).
В разговоре с «Важными историями»** в августе Фролкин рассказывал об убийствах мирных жителей по приказу командования, мародерстве и других военных преступлениях. Фролкин говорил, что по приказу командира убил мирного жителя в Андреевке, а его сослуживцы — еще двоих человек. Военнослужащего опознали по фотография выжившие жители Андреевки.
В конце июля он планировал написать заявление на увольнение со службы — он проходил службу в 64-отдельной мотострелковой бригаде, которую СБУ и журналисты нескольких СМИ назвали причастной к военным преступлениям. Где находится Фролкин сейчас — неизвестно.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».
**«Важные истории» российские власти объявили «нежелательной организацией».