На признавшегося в убийствах мирных жителей военного могли возбудить дело о «фейках»

Правозащитники «ОВД-Инфо»‎* нашли в картотеке Хабаровского гарнизонного военного суда уголовное дело о «фейках»‎ про армию против военнослужащего Даниила Фролкина. В интервью «Важным историям»**‎ в августе он признался в убийстве мирных жителей в Украине. В Украине ему грозит пожизненный срок.

Журналисты пока не смогли связаться с Фролкиным. Они уточнили, что военный прочитал сообщения журналиста, но оставил их без ответа, на звонки он также отвечать не стал.

По информации «ОВД-Инфо»*‎, военнослужащего обвинили в распространении «фейков»‎ группой лиц из корыстных побуждений (пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК).

В разговоре с «Важными историями»**‎ в августе Фролкин рассказывал об убийствах мирных жителей по приказу командования, мародерстве и других военных преступлениях. Фролкин говорил, что по приказу командира убил мирного жителя в Андреевке, а его сослуживцы — еще двоих человек. Военнослужащего опознали по фотография выжившие жители Андреевки.

В конце июля он планировал написать заявление на увольнение со службы — он проходил службу в 64-отдельной мотострелковой бригаде, которую СБУ и журналисты нескольких СМИ назвали причастной к военным преступлениям. Где находится Фролкин сейчас — неизвестно.





Фото: скриншот расследования.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**«Важные истории»‎ российские власти объявили «нежелательной организацией»‎.