ЧВК «Вагнер»‎ обвинила Генштаб в проблемах с поставкой снарядов в Бахмут

SOTA обратила внимание на видео, в котором назвавшиеся бойцами ЧВК «Вагнер» обвинили Генштаб в плохой логистике по доставке снарядов в Бахмут.
Обращение они направили начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Они называют его «п******м» якобы из-за плохо организованных поставок.
В пресс-службе Евгения Пригожина опубликованы два запроса от журналистов по поводу этого видео. Однако подробных комментариев от Пригожина не поступило.
В одном ответе указали, что «Евгений Викторович сейчас не на связи», а в другом от имени создателя ЧВК распространилось заявление, что он «хорошо владеет обстановкой и не считает необходимым комментировать для СМИ данную информацию».