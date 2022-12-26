ЧВК «Вагнер»‎ обвинила Генштаб в проблемах с поставкой снарядов в Бахмут

SOTA обратила внимание на видео, в котором назвавшиеся бойцами ЧВК «Вагнер»‎ обвинили Генштаб в плохой логистике по доставке снарядов в Бахмут.

Обращение они направили начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Они называют его «п******м»‎ якобы из-за плохо организованных поставок.

В пресс-службе Евгения Пригожина опубликованы два запроса от журналистов по поводу этого видео. Однако подробных комментариев от Пригожина не поступило.

В одном ответе указали, что «Евгений Викторович сейчас не на связи»‎, а в другом от имени создателя ЧВК распространилось заявление, что он «хорошо владеет обстановкой и не считает необходимым комментировать для СМИ данную информацию».