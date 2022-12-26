Дмитрию Медведеву создали новую должность

«Коммерсант»‎ сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой должности. Своим первым замом в военно-промышленной комиссии он сделал Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев подвел итоги 2022 года и полностью повторил тезисы Путина о «вынужденной спецоперации»‎, защите «наших соотечественников»‎ и прочем. За время СВО Медведев несколько раз публиковал видео своих поездок на оборонные предприятия и утверждал, что ВПК нарастит производство оружия для победы.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 21 декабря Дмитрий Медведев как глава «Единой России» посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином. Политолог Аббас Галлямов предполагал, что так Путин мог представить преемника.

Фото: ТАСС.