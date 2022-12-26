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#Новости

Дмитрию Медведеву создали новую должность

26.12.2022

Он станет замом Путина в военно-промышленной комиссии

«Коммерсант»‎ сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой должности. Своим первым замом в военно-промышленной комиссии он сделал Дмитрия Медведева. 

Дмитрий Медведев подвел итоги 2022 года и полностью повторил тезисы Путина о «вынужденной спецоперации»‎, защите «наших соотечественников»‎ и прочем. За время СВО Медведев несколько раз публиковал видео своих поездок на оборонные предприятия и утверждал, что ВПК нарастит производство оружия для победы. 

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 21 декабря Дмитрий Медведев как глава «Единой России» посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином. Политолог Аббас Галлямов предполагал, что так Путин мог представить преемника. 



Фото: ТАСС.

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