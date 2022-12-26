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#Новости

Адвоката Андрея Пивоварова не пускают к подзащитному

26.12.2022

Политика перевели в ИК-2 Краснодарского края

«Команда Пивоварова»‎ сообщила, что к Андрею Пивоварову в ИК-2 Краснодарского края не пускают адвоката. 

Пивоварова летом приговорили к четырем годам колонии за руководство «нежелательной организацией»‎ «Открытая Россия»‎* (ст.284.1 УК РФ). При этом на момент возбуждения уголовного дела ее ликвидировали. 

Сторонники оппозиционера рассказали, что Андрею Пивоварову не дают видеться с родными 19 месяцев — столько он пробыл в СИЗО. Сейчас его пытаются лишить и встреч с адвокатом.

Глава Штаба Пивоварова Татьяна Усманова  сообщила в Twitter, что через пять минут после публикации о недопуске адвокатов к подзащитному «вышел сотрудник и спросил инициалы Андрея»‎. 

Из СИЗО в поселке Ахтарск оппозиционера забрали 7 декабря, оттуда он попал в СИЗО-1 Краснодара. 


*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎. 



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