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#Новости

Фигурантам «тюменского дела»‎ продлили срок содержания под стражей

26.12.2022

Они пробудут в СИЗО до конца марта 2023 года

Сегодня Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения фигурантам «тюменского дела»‎. Антифашистов обвинили в участии и создании террористического сообщества. 

Как рассказали в пресс-службе суда, Кирилл Брикс и Дениз Айдын останутся под стражей до 29 марта 2023 года. Никита Олейник, Роман Паклин, Данил Чертыков и Юрий Незнамов — до 30 марта 2023 года. 

По версии следствия, они изготовили взрывчатку, планировали совершать атаки на военкоматы и госорганы. Активисты говорили, что взрывчатку они создали из любопытства и планировали посмотреть, как она работает на пустыре. Все фигуранты «тюменского дела»‎ говорили, что показания об «экстремистском сообществе»‎ у них выбили под пытками. Два человека пожаловались на проблемы со здоровьем и неоказание медпомощи в СИЗО. 



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