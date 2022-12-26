Фигурантам «тюменского дела»‎ продлили срок содержания под стражей

Сегодня Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения фигурантам «тюменского дела»‎. Антифашистов обвинили в участии и создании террористического сообщества.

Как рассказали в пресс-службе суда, Кирилл Брикс и Дениз Айдын останутся под стражей до 29 марта 2023 года. Никита Олейник, Роман Паклин, Данил Чертыков и Юрий Незнамов — до 30 марта 2023 года.

По версии следствия, они изготовили взрывчатку, планировали совершать атаки на военкоматы и госорганы. Активисты говорили, что взрывчатку они создали из любопытства и планировали посмотреть, как она работает на пустыре. Все фигуранты «тюменского дела»‎ говорили, что показания об «экстремистском сообществе»‎ у них выбили под пытками. Два человека пожаловались на проблемы со здоровьем и неоказание медпомощи в СИЗО.