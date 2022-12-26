МХГ продолжит работу несмотря на угрозу ликвидации

Московская Хельсинкская группа опубликовала заявление о том, что организация продолжит работу, несмотря на угрозу ликвидации. Заявление с таким требованием Минюст подал в Мосгорсуд 14 декабря.

Минюст считает, что МХГ нарушила устав и работала не как региональная организация — проводила мероприятия в других регионах. По этим формальным причинам министерство требует ликвидировать старейшую в России правозащитную организацию и запретить ее деятельность в стране.

В МХГ назвали ничтожным перечень обвинений, а ликвидацию — несоразмерной мерой. «Региональными»‎ мероприятиями назвали наблюдение в судах, участие в партнерских встречах, обращение к региональным органам власти. В МХГ считают начатый процесс актом политических репрессий и преследования за правозащитную деятельность, а иск Минюста — спущенным сверху.

«В 1982 году МХГ прекратила свою деятельность только в связи с арестом большинства ее членов и воссоздалась в 1989 году после того, как ситуация в стране изменилась. Системообразующая правозащитная деятельность МХГ в новой России хорошо известна, и эта деятельность становится все более востребованной в условиях нарастающего преследования любого несогласия с властью. Мы заявляем, что Московская Хельсинкская группа была, есть и будет независимо от желания властей!‎ — заявили правозащитники. — Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью. 45-летняя история МХГ доказывает, что даже небольшая группа людей, убежденно и последовательно отстаивающих идеалы свободы и прав человека, в состоянии изменить окружающую действительность»‎.



