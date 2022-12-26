«Можем объяснить»: Пригожин нанял массовку для похорон погибшего в Украине заключенного

Журналистам «Можем объяснить»‎ житель Санкт-Петербурга рассказал, что участвовал в похоронах завербованного в ЧВК «Вагнер»‎ заключенного Дмитрия Меньшикова за деньги. По его словам, массовку нанял Евгений Пригожин. Согласились на такую «подработку»‎ около 50 человек.

Дмитрия Меньшикова завербовали в ряды наемников в одной из колоний Рязанской области, где он отбывал наказание за сбыт наркотиков. Он погиб на фронте в ноябре, родных у него нет — он был сиротой. Похороны прошли в субботу, 24 декабря, на Белоостровском кладбище. По словам петербуржца, участникам заплатили по 1,5-2,5 тыс. рублей.

«Массовке платили по-разному, от 1,5-2,5 тыс. рублей, точное число сказать не могу, но около 50 человек. Организованно привезли на автобусах. Среди массовки большинство не имело понятия о личности героя», — рассказал участник похорон.

По его информации, планировали собрать около 400 человек, но выполнить этот план не удалось.

На похоронах был и Евгений Пригожин. Как писали СМИ, он поговорил с журналистами, но уехал, не дождавшись погребения. По данным Института изучения войны (ISW), он назвал Меньшикова героем и говорил о том, что нужно привлекать больше денег на СВО — в том числе от предпринимателей. Аналитики ISW отмечали, что это может говорить о начале угроз предпринимателям, чтобы они финансировали бои.

Пригожин с ноября конфликтовал с властями Санкт-Петербурга — он требовал, чтобы погибших наемников хоронили с воинскими почестями на Аллее Героев. Администрацию кладбища отказала в этом, но после Пригожина поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который посчитал, что не надо делать различий между «героями»‎, погибшими на фронте.