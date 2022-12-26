«Медиазона»‎*: МВД объявило в розыск журналиста Христо Грозева

«Медиазона»‎* сообщила, что МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева. Какая именно статья УК стала основанием для розыска — неизвестно.

Христо Грозев с командой проводили расследования в том числе об отравлении Алексея Навального: по сведениям журналиста, к нему были причастны восемь агентов ФСБ.

Грозева летом обвинили в том, что он работал в интересах украинской разведки. Тогда речь шла о попытке угона российского самолета для Украины: якобы журналист был одним из связных, кто передавал деньги российскому летчику за угон. Грозев говорил, что снимал фильм об операции.

*«Медиазону»‎, Bellingcat и Христо Грозева Минюст России считает «иностранными агентами», а Bellingcat — еще и нежелательной организацией.